Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan hayatını kaybetti

Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan hayatını kaybetti

Musa Sarıaslan, Nevşehir’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın içerisinde bulunduğu resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan hayatını kaybetti - 1 Olay yeri

MHP'DEN SEÇİLMİŞTİ

Musa Sarıaslan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilmişti.

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