Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan hayatını kaybetti
Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın içerisinde bulunduğu resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
MHP'DEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
Musa Sarıaslan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilmişti.
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