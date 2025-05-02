Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4 Mayıs gecesi kapalı olacak
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece (4 Mayıs) metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının yarın gece kapalı olacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." denildi.
İETT OTOBÜSLERİ HİZMET VERECEK
Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.
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