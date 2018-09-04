Yenikapı-Hacıosman metro hattında sabah saatlerinde teknik arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle seferler yaklaşık bir saat Taksim aktarmalı gerçekleştirildi. Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı.
Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.
Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır."