Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamayan seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalıştırıldı.