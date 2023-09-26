Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde aksama

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferinde teknik bir arıza yaşandı.



Metro İstanbul'un sosyal medya adresinden yaptığı paylaşıma göre, arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında seferler yapılabiliyor.

Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

