Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde aksama

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferinde teknik bir arıza yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya adresinden yaptığı paylaşıma göre, arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında seferler yapılabiliyor.
Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 26, 2023
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
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