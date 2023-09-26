Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde teknik arıza

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferinde teknik bir arıza yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya adresinden yaptığı paylaşıma göre, arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında seferler yapıldı.
Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması yürütürken Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamaya göre ise seferler normale döndü.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 26, 2023
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/eGc3lIplKh
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