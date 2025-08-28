Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda yangın
Yenikapı Kirazlı Metro Hattı, sefer yapan metronun fren balataları yanınca yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Yenikapı Kirazlı Metro Hattı'nda yangın çıktı.
Sefer yapan metrolardan birinin fren balatalarından dumanlar yükseldi.
Bunun üzerine Üçyüzlü durağına sorunsuz şekilde yanaşan metrodaki yolcular tahliye edildi.
Güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken, istasyonu duman kapladı.
YANAN METRO ESENLER'DEKİ GARAJA ÇEKİLDİ
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Metro ise Esenler'deki garaj alanına çekildi.
