Yenikapı metro istasyonu neden kapalı? M2 hattıyla ilgili açıklama geldi
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatıldı. Hattı kullanacak olan vatandaşlar,Yenikapı metro istasyonu ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, yenikapı metro istasyonu neden kapalı?
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
YENİKAPI METRO İSTASYONU NEDEN KAPALI?
Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkarıldı ve istasyon kapatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Haber
- Metro