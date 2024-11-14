Yenikapı metro istasyonu neden kapalı? M2 hattıyla ilgili açıklama geldi

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

YENİKAPI METRO İSTASYONU NEDEN KAPALI?



Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.



Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkarıldı ve istasyon kapatıldı.