Yenikapı metro istasyonunda yangın
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle durdurulan seferler ekiplerin çalışmasının ardından yeniden başladı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yürüyen merdivenlerden dumanlar yükseldi.
Merdivenler durduruldu, itfaiye ekiplerine haber verildi.
Dumanın tüm istasyonu kaplaması üzerine yolcular tahliye edildi.
Yenikapı istasyonundaki seferler durduruldu. Yolcular, Yenikapı-Vezneciler arasındaki ücretsiz İETT otobüs seferine yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
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