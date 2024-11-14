Yenikapı metro istasyonunda yangın

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle durdurulan seferler ekiplerin çalışmasının ardından yeniden başladı.

Yenikapı metro istasyonunda yangın

M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nın Yenikapı istasyonunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yürüyen merdivenlerden dumanlar yükseldi.

Merdivenler durduruldu, itfaiye ekiplerine verildi.

Yenikapı metro istasyonunda yangın - 1 Yürüyen merdivenlerden yükselen dumanın nedeni henüz bilinmiyor.

Dumanın tüm istasyonu kaplaması üzerine yolcular tahliye edildi.

Yenikapı istasyonundaki seferler durduruldu. Yolcular, Yenikapı-Vezneciler arasındaki ücretsiz İETT otobüs seferine yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Yenikapı metro istasyonunda yangın - 2 İstasyonu yoğun duman kapladı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seferlerin normale döndüğünü duyurdu. 

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