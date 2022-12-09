Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan zanlı Serhat K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Serhat K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - 1

BIÇAĞI ÇÖP KOVASINA ATTI

Serhat K, savcılık ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik internette gördüğü ifadelerinden dolayı kızgınlık duyduğu Öztürk Yılmaz'ı cezalandırmak istediğini, olayda kullandığı bıçağı Ulus'ta bir halden aldığını, partinin genel merkezine taksiyle gittiğini ve olayın ardından bıçağı AŞTİ'de çöp kovasına attığını söyledi.

Öldürme kastıyla hareket etmediğini, pişman olduğunu savunan Serhat K, kimseden talimat ve yardım almadığını, olayı kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yılmaz, hastaneden bugün taburcu edilmişti.

Olayın ardından kaçan saldırgan ise Bolu'da yakalanmıştı.

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