Yenimahalle Belediye Başkanı Bülent Yaşar'ın oğlu toprağa verildi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu iş insanı Bülent Yaşar'ın cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Bülent Yaşar'ın oğlu toprağa verildi

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden alınan 51 yaşında vefat eden Bülent Yaşar'ın cenazesi, Sandıklı ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Yaşar'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Sandıklı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

törenine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Gül Çiftci Binici, Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bülent Yaşar, bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

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