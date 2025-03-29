Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın evlat acısı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oğlunu yitirdi. Yaşar’ın iş insanı oğlu Bülent Yaşar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin belediye başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu iş insanı Bülent Yaşar, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında yaşamını yitirdi.
Bülent Yaşar’ın bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Yaşar’ın 31 Mart Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Afyon’un Sandıklı ilçesinde defnedileceği belirtildi.
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