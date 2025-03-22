Yer: Adana! 15 yaşındaki ikili, iki çocuğu bıçakladı, dört kişiyi gasbetti
Adana’da 15 yaşındaki iki çocuk, cadde üzerinde kendilerinde para vermeyen iki çocuğu bıçakladı. Olayın ardından yollarına devam eden ikili, daha sonra da dört öğrencinin cep telefonunu gasbetti. Harekete geçen polis, iki çocuk şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana’da, yolunu kestikleri iki öğrenciden para isteyen ancak olumsuz yanıt alınca onları bıçaklayan ve ardından dört öğrencinin cep telefonunu gasbederek kaçan 15 yaşındaki iki çocuk şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi’nde, yürüyen A.C. (15) ile İ.H.Y. (15), aynı yoldan okula giden üç öğrenciyi bir süre takip etti.
Şüpheliler, öğrencilerden birinin başka yöne gitmesinin ardından B.S. (16) ve S.K’nin (16) yolunu keserek para istedi.
Üstlerinde para olmadığını belirten öğrencileri bıçaklayan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Daha sonra Fuzuli Caddesi’ndeki Merkez Park’a giden zanlılar, burada da yolunu kestikleri dört öğrencinin cep telefonlarını gasbetti.
YÜREĞİR’DE YAKALANDILAR
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri merkez Yüreğir ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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