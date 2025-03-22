Yer: Adana! 15 yaşındaki ikili, iki çocuğu bıçakladı, dört kişiyi gasbetti

Adana’da, yolunu kestikleri iki öğrenciden para isteyen ancak olumsuz yanıt alınca onları bıçaklayan ve ardından dört öğrencinin cep telefonunu gasbederek kaçan 15 yaşındaki iki çocuk şüpheli gözaltına alındı.



Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi’nde, yürüyen A.C. (15) ile İ.H.Y. (15), aynı yoldan okula giden üç öğrenciyi bir süre takip etti.



Şüpheliler, öğrencilerden birinin başka yöne gitmesinin ardından B.S. (16) ve S.K’nin (16) yolunu keserek para istedi.