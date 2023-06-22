Yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı ele geçirildi

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir TIR parkına operasyon düzenlendi.
Aramada, 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 10 huni, 2 akaryakıt dolum pompası, 3 akaryakıt dolum tabancası, 5 akaryakıt doldurma hortumu, 4 adet birer tonluk akaryakıt tankı, 1 adet 80 tonluk gizli yer altı tankı ve 5 jelikan ele geçirildi.
İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan gizli yer altı tankı ve diğer tanklarda önce 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Devam eden aramalarda ise 4166 litre daha kaçak akaryakıt bulundu.
Yakalanan TIR parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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