Yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı ele geçirildi

İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan gizli yer altı tankı ve diğer tanklarda önce 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Devam eden aramalarda ise 4166 litre daha kaçak akaryakıt bulundu.



Yakalanan TIR parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.