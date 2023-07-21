Yer altında saklanırken yakalandılar

Van'da polisin göçmen kaçakçılığına karşı düzenlediği operasyonda ilginç anlar yaşandı. Kaçak göçmenler, boş bir arazide çukur kazılarak yapılan metruk yapıda saklanırken yakalandı.

Yer altında saklanırken yakalandılar

'ın Edremit ilçesinde emniyet birimleri; ülkeye yasadışı yollarla giren düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

İlçedeki bir adrese baskın yapıldı. Boş arazide etrafı brandayla çevrilen bir yer dikkat çekti.

Yer altında saklanırken yakalandılar - 1

İncelemeler sonucu o alanda zemin kazılıp, üzerine ağaç kabuklarının örtülmesiyle yapılan metruk bir yapı tespit edildi.

Metruk yapıda saklanan kaçaklarla birlikte 3 insan kaçakçısı yakalandı.

Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, metruk yapı da yıkıldı.

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