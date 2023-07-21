Yer altında saklanırken yakalandılar

İncelemeler sonucu o alanda zemin kazılıp, üzerine ağaç kabuklarının örtülmesiyle yapılan metruk bir yapı tespit edildi.



Metruk yapıda saklanan kaçaklarla birlikte 3 insan kaçakçısı yakalandı.



Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, metruk yapı da yıkıldı.

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