Yer altındaki boru patladı: Metrelerce yükseğe su fışkırdı

Şanlıurfa'da ana su şebekesine bağlı su borusu patlayınca metrelerce yükseğe su fışkırdı.

Atakent Mahallesi'nde yer altındaki boru, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırıp çevreye yayıldı.

Su bir süre çevredeki yollarda akmaya devam ederken, bazı sürücüler araçlarını fışkıran suyun altına getirip yıkadı.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, ihbarla olay yerine sevk edilen belediye ekipleri bir saatlik çalışmayla boru hattındaki arızayı onardı. 

