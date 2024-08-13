Yer: Ankara... 5 köpek zehirlenerek öldürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 7 köpekten 5'i kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

Yer: Ankara... 5 köpek zehirlenerek öldürüldü
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Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi'nde oto tamirhanesinde çalışan Umut Ünal, 6 ay önce yolda ezilme tehlikesi geçiren 7 yavru köpeği alarak iş yerinin yanında kendi imkanlarıyla yaptığı kulübede beslemeye başladı.

Ünal, 5 Ağustos'ta iş yerine geldiğinde, çevredeki esnafın da desteğiyle besleyip büyüttüğü köpeklerden 5'ini yerde hareketsiz buldu.

Yer: Ankara... 5 köpek zehirlenerek öldürüldü - 1

Haber verilmesiyle gelen veteriner hekiminin yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi. Köpekler, belediye ekiplerine teslim edildi.

Umut Ünal, köpeklerin zehirlendiğini düşündüğünü söyleyerek, "6 aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4'ü öldü, sonradan da biri öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Zaten biz bakıyoruz. Ben evden onlara et haşlayıp getiriyorum, süt alıyoruz. Buradaki arkadaşlar yardımcı oluyor. Üzüldüm 6- 7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi." dedi.

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