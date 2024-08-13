Yer: Ankara... 5 köpek zehirlenerek öldürüldü

Haber verilmesiyle gelen veteriner hekiminin yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi. Köpekler, belediye ekiplerine teslim edildi.



Umut Ünal, köpeklerin zehirlendiğini düşündüğünü söyleyerek, "6 aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4'ü öldü, sonradan da biri öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Zaten biz bakıyoruz. Ben evden onlara et haşlayıp getiriyorum, süt alıyoruz. Buradaki arkadaşlar yardımcı oluyor. Üzüldüm 6- 7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi." dedi.