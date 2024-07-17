Yer: Antalya! 2 bardak nar suyuna bin 200 TL ödedi

Antalya'da bir işletmeden aldığı 2 bardak nar suyu karşılığı bin 200 TL ödeyen turist, esnafı zabıtaya şikayet etti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, turistin parasını iade ettirip dondurma satışı yapılan standı bulunduğu yerden kaldırdı. İşveren de, nar suyunu veren personelinin iş yeriyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

Yer: Antalya! 2 bardak nar suyuna bin 200 TL ödedi

Sahilde bulunan bir işletmeden 2 bardak nar suyu alan turist, karşılığında bin 200 TL istenince parayı verdi ve esnafı şikayet etti. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis geldi.

Zabıta ekipleri işletme sahiplerinden parayı iade etmesini istedi. Para, işletme yöneticisi tarafından standdaki görevliden alınarak turiste iade edildi.

Turist bin 200 TL'sini sayarak teslim alırken nar suyunun gerçek fiyatı olan 200 TL'nin ödemesini yaptı. Yaşananlar üzerine işletme hakkında tutanak tutuldu, dondurma ve meyve suyu satışı yapılan stant bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Altın rekor kırmaya devam eder mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...