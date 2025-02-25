Yer aynı, isimler farklı: İki aileyi buluşturan ortak acı

İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracıyla emniyet şeridinde duran 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpıp kaçan sürücü henüz yakalanamadı. Kaza akıllara yaklaşık bir yıl önce yine Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği olayı getirdi. Acılı babaya ilk destek Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den geldi. Muhammet Koçak'ın babası Soner Koçak ve Aci adalet çağrısında bulundu.

Yer aynı, isimler farklı: İki aileyi buluşturan ortak acı

Haber: İlkay Dikici

’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz’da geçen yıl, Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzeri yaşandı.

Sarıyer'de oturan Muhammet Gürcan Koçak kuzeninin UTV aracıyla dolaşmak için babasından izin istedi. Koçak eve dönerken kaza geçirdi ve acı haber gece ailesine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 25 yaşındaki Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yer aynı, isimler farklı: İki aileyi buluşturan ortak acı - 1

İLK DESTEK ACİ'DEN GELDİ

Baba Soner Koçak, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için yetkililere çağrı yaptı. Acılı babaya ilk desteği, geçen yıl benzer olayı yaşayıp oğlunu kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci verdi.

Acısını paylaşmak için kazayı duyar duymaz koşarak geldiğini dile getiren Aci, "Yanında olmayı istedim." diye konuştu.

Yer aynı, isimler farklı: İki aileyi buluşturan ortak acı - 2 Murat Aci

Özer Aci yaşanan bu kazaya tepki gösterdi. Oğlunun hayattan koparılışının birinci yıl dönümü olduğunu ifade eden Aci, "Tekrar oğlumu hatırladım." dedi.

Yer aynı, isimler farklı: İki aileyi buluşturan ortak acı - 3 Muhammet Koçak

Olayın bire bir aynı olduğunu dile getiren Aci, "Ne yazık ki kaza tamam ama kazadan sonra vahşet diyorum ikinci bir vahşet. Yazık değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm

Kemerburgaz yolunda bir Timur Cihantimur vakası daha: Aynı yolda, aynı şekilde ikinci ölüm

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Oğlu Kadıköy'de öldürülen İtalyan şef NTV'ye konuştu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...