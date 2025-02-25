Yer aynı, isimler farklı: İki aileyi buluşturan ortak acı

Haber: İlkay Dikici



İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz’da geçen yıl, Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzeri yaşandı.



Sarıyer'de oturan Muhammet Gürcan Koçak kuzeninin UTV aracıyla dolaşmak için babasından izin istedi. Koçak eve dönerken kaza geçirdi ve acı haber gece ailesine ulaştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 25 yaşındaki Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İLK DESTEK ACİ'DEN GELDİ



Baba Soner Koçak, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için yetkililere çağrı yaptı. Acılı babaya ilk desteği, geçen yıl benzer olayı yaşayıp oğlunu kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci verdi.



Acısını paylaşmak için kazayı duyar duymaz koşarak geldiğini dile getiren Aci, "Yanında olmayı istedim." diye konuştu.



Murat Aci

Özer Aci yaşanan bu kazaya tepki gösterdi. Oğlunun hayattan koparılışının birinci yıl dönümü olduğunu ifade eden Aci, "Tekrar oğlumu hatırladım." dedi.

Muhammet Koçak

Olayın bire bir aynı olduğunu dile getiren Aci, "Ne yazık ki kaza tamam ama kazadan sonra vahşet diyorum ikinci bir vahşet. Yazık değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

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