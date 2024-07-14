Yer: Balıkesir! Fabrikada korkutan yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir fabrikada patlayan kazandan çıktığı öğrenilen yangın korkulu anlar yaşattı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yer: Balıkesir! Fabrikada korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Tellikavak mevkiinde bulunan Doğuş Pirina Fabrikası'nda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangının fabrika içerisindeki pirinaların kurutulmasını sağlayan bir kazanın patlaması sırasında meydana geldiği öğrenildi.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının çıktığı alanda bulunan pirinaların tutuşması sonucu büyümeye başlamasıyla itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan; çevredeki fabrikaların zeytin karasularını buharlaştırarak yok etmeye çalışması nedeniyle sık sık çevrecilerin eylemlerine maruz kalan pirina fabrikasında daha önce de baca yangınlarının çıktığı ve bu yangınların da itfaiyenin müdahaleleriyle söndürüldüğü de gelen iddialar arasında.

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