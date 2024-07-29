Yer: Batman! Boş arazide çıkan yangını sigara içerek izledi

Batman'da apartmanların arasındaki boş arazide çıkan yangını sigara içerek izledi

Yer: Batman! Boş arazide çıkan yangını sigara içerek izledi

’ın Kozluk ilçesinde gece saatlerinde apartmanların arasındaki çıkan yangını bir vatandaş, sigara içerek izledi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hastane Mahallesi'nde apartmanların arasında boş arazide tahta yığını ve kuru otlarda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.

Alevler, metrelerce yüksekliğe çıktı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlardan biri, yangını sigara içerek izledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkan Video

Yolda gördüğü yavru kediyi balkona fırlattı

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağmurdan kaçanlar oraya akın etti

Yağmurdan kaçanlar oraya akın etti

Ömer Çelik’ten İsrailli bakana tepki: Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu

Ömer Çelik’ten İsrailli bakana tepki: Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu

Antalya'da restoran yangını

Antalya'da restoran yangını

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Mersin'de sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...