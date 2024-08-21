Yer: Bilecik! Evinde cansız bedeni bulundu

Bilecik'te yalnız yaşayan 75 yaşındaki kişi evinde cansız bedeni bulundu

Yer: Bilecik! Evinde cansız bedeni bulundu

Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde 2 katlı bir binanın birinci katında ikamet eden İlhan Özkara'nın (75) eve gelen yakınları tarafından cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi. Kalp rahatsızlığı olduğu ve yakın zamanda bir operasyon geçirdiği öğrenilen Özkara'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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