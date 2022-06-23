Yer bilimciden 'İstanbul depremi' uyarısı: Artık uzatmaları oynuyoruz

Olası İstanbul depreminin etkilerini anlatan "Derin Uğultu" belgeselinin galasına katılan Bilim Akademisi üyesi Naci Görür önemli uyarılarda bulunarak, İstanbul depremi için artık uzatmalara geçildiğini söyledi.

'Derin Uğultu' deprem belgeselinin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.



Programa Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de katılarak İstanbul için uyarılarda bulundu.

İstanbul'un en az 7.2 büyüklüğünde deprem tehdidi altında olduğunu söyleyen Görür, ''30 sene içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 64 olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılına geldiğimize göre artık uzatmaları oynuyoruz'' dedi.

Naci Görür, deprem anında daha fazla risk altında olabilecek bölgeleri de bir kez daha hatırlattı. Görür, ''Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar kıyıdan itibaren 10 kilometre şerit içerisindeki yerleşim alanları daha fazla tehdit altında olacak'' diye konuştu.

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Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın megakente etkisinin büyük olması bekleniyor.



Geçtiğimiz ay da bir uyarıda bulunan Naci Görür, Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan tüm bölgeyi 'Cehennemin için' olarak tanımlamıştı.

Görür, bu bölgenin çürük malzemeden oluşan jeolojik yapısı dikkat çekmiş, ''Karada aktif faylar yok ancak, denizdeki hareket buradaki fayları da etkileyebilir. 7.2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir'' diye konuşmuştu.



5.8'LİK İSTANBUL DEPREMİ

İstanbul, 26 Eylül 2019'da yerel saatle 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı. Depremde bir kişi kalp krizi sebebiyle ölmüş, 43 kişi de yaralanmıştı.