Yer: Bursa! 2 metrelik dev yılan korkuttu

İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bir tarlada 2 metre uzunluğunda yılan görüldü.
Vatandaşlar 2 metre uzunluğundaki dev yılanı cep telefonu ile görüntüledi.
PATATES KASASINA GİREN YILAN DOĞAYA SALINDI
Bolu İzzet Baysal Mahallesi Cemal Türkan Sokak'taki apartmanın girişinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bina önündeki patates dolu plastik kasada duran yılan, itfaiye erleri müdahale etmek istediği sırada bulunduğu yerden çıktı. Ekiplerden kaçan yılan, aparat yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 metrelik yılan doğaya salındı.
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