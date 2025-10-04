Yer: Bursa! Okul koridorunda yılan paniği

Sabah saatlerinde derse girmek üzere koridorda ilerleyen öğrenciler, yerde hareket eden bir yavru yılan fark etti.



Durumu hemen öğretmenlerine bildiren öğrencilerden kimi eline almak istedi. Öğretmenin ikazıyla yılandan uzaklaşan öğrencilerden kimi ise korktu.



Okul yönetimi, olaya müdahale ederek öğrencileri sınıflara yönlendirdi. Ardından çağrılan yetkililer, yavru yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.