Yer: Erzincan! Temmuz ayında kar yağdı

Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı.

Yer: Erzincan! Temmuz ayında kar yağdı

Erzincan’da Temmuz ayında sürprizi yaşandı. İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktası yağan yeni karla beyaza büründü.

Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.

Erzincan - kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

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