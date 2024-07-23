Yer: Erzurum! Muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da henüz nedeni bilinmeyen şekilde Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu ayağından vuruldu.

Yer: Erzurum! Muhtara silahlı saldırı

Yakutiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, Endüstri Caddesi'nde park halindeki otomobilinde henüz bilinmeyen bir nedenle M.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan Muhtar Kürşat Oğurlu, ekipler tarafından ambülans ile Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Muhtar Kürşat Oğurlu'nun tanıdıkları ve ailesini polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, zanlı M.K'yi gözaltına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhtar Kürşat Oğurlu’nun tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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