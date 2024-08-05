Yer: Malatya! Nesli tükenme tehlikesi bulunan "Arap tavşanı" görüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listeye alınan "Arap tavşanı" görüntülendi.

Yer: Malatya! Nesli tükenme tehlikesi bulunan "Arap tavşanı" görüldü

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi 2 bin 200 rakımdaki Birlik Yaylası'nda kamp yapan bir grup doğasever nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listeye alınan "Arap tavşanı" görüntüledi.

Nesli tükenme tehlikesinde olan ve çok nadir görüntülenen fare ile kanguruya da benzetilen Arap Tavşanı doğa severlerin kamp alanına gelerek burada bir süre kampçılarla vakit geçirdi.

Kamp katılımcılarının "Top Kuyruk" adını verdiği tavşan geceyi kampçılarla birlikte yeni yaptığı yuvasında geçirirken, sabah saatlerinde ise yakılan kamp ateşinin başında bir süre ısındığı gözlemlendi.

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