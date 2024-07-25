Yer: Manisa! Domuz sandığı kayınçosunu öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde domuz nöbeti tutan bir çiftçi yanlışlıkla kayınçosunu vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yer: Manisa! Domuz sandığı kayınçosunu öldürdü
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Edinilen bilgilere göre, Akhisar'ın Beyoba Mahallesi'nde bugün sabah saat 05.00 sıralarında B.A. (41) isimli çiftçi, domuz saldırılarına maruz kalan karpuz tarlasında silahıyla nöbet tuttuğu sırada tarlaya gelen kayınçosu Hikmet Tekin'i (35) domuz zannederek yanlışlıkla vurdu.

Domuz yerine kayınçosunu kanlar içinde bulan B.A. olayın hemen ardından, 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hikmet Tekin'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Hikmet Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, şüpheli B.A.'yı gözaltına aldı. B.A.'nın ifadesi alınırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlk bulgulara göre, olayın tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiği, B.A.'nın Hikmet Tekin'i karanlıkta domuz zannederek vurduğu anlaşıldı.

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