Yer tartışmasında yumruk yiyen kadın: Hukuki mücadelem sürecek

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Ceviz Kültür Sanat Festivali'nde yaşanan olayda, genç bir kadın olan Fatma Çıplak, yer tartışması nedeniyle darp edildi.

Çıplak, festivalde ön kısma doğru ilerlerken bir kadının kendilerine ait olduğunu iddia ettiği yerde tartışma yaşadığını, ardından kadının eşinin kendisine yumruk attığını söyledi. Olayın ardından saldırganlar kaçtı.



Fatma Çıplak, yaşadığı olayın ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.



Çıplak olayın ardından saldırganlardan şikayetçe olduğunu belirterek, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.