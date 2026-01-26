Yerde buldu, polise koştu. İçinden çil çil altın çıktı, sahibine ulaştırıldı
26.01.2026 14:32
Son Güncelleme: 26.01.2026 15:21
Anadolu Ajansı
Yerde bulduğu çantanın içinden altın çıktı
Eskişehir'de bir vatandaş tarafından bulunan el çantasının içinden 237 gram altın çıktı. Kayıp çanta, sahibi bulunarak teslim edildi.
Tepebaşı ilçesinin Çamlıca mahallesinde sahipsiz bir el çantası bulunarak vatandaş tarafından polis merkezine teslim edildi.
Polis ekipleri, el çantasında 237 gram altın olduğunu belirledi ve çantanın sahibine ulaşmak için çalışmalara başladı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda çantanın sahibinin E.Ü. olduğu tespit edildi.
E.Ü.'ye ulaşan polis ekipleri, çantayı sahibine teslim etti.