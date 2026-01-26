Yerde buldu, polise koştu. İçinden çil çil altın çıktı, sahibine ulaştırıldı

Tepebaşı ilçesinin Çamlıca mahallesinde sahipsiz bir el çantası bulunarak vatandaş tarafından polis merkezine teslim edildi.

Polis ekipleri, el çantasında 237 gram altın olduğunu belirledi ve çantanın sahibine ulaşmak için çalışmalara başladı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda çantanın sahibinin E.Ü. olduğu tespit edildi.

E.Ü.'ye ulaşan polis ekipleri, çantayı sahibine teslim etti.