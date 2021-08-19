Yerde bulduğu cisim patladı

Erzurum'da 11 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu cisimle oynarken meydana gelen patlama sonucu yaralandı.

Olay, Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan ilkokul öğrencisi Muhammet Demirpolat, yerde bulduğu kalem pil benzeri bir cisme taş ile vurdu.

Cismin patlaması sonucu sağ kolunda üçüncü derece yanıklar oluşan küçük çocuk, ailesinin ambulansa haber vermesi üzerine Hınıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

“10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR”



Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan 4 çocuk annesi Gülcan Demirpolat, "Çocuklar yan yana oynarken yerde buldukları maddeyi 'Patlatalım mı' demişler. Taşı alıp vurduğu zaman elinde ne olduğunu bilmediğimiz cisim patlıyor. Parmakları, tırnakları hep yanmış" dedi.

Sağ kolunda yanıklar oluşan Demirpolat, “Biz oynuyorduk. Kardeşim kalem pilden biraz büyük bir şey buldu. Ağabeyim Yusuf, dedi ki 'Ben daha önce bundan yine bulmuştum ve patlattım. Sen de bir vur' dedi. Ben de vurunca patladı.

Demirpolat'ın Yanık Tedavi Merkezi’ndeki tedavisi 10 gündür devam ediyor.