Yerden sıçrayan taş öldürdü!

Gaziantep'te çamura saplanan TIR'ı kurtarmak isteyen kişi öldü.

Olay, Şehitkamil ilçesindeki TIR parkında meydana geldi.

53 yaşındaki Reşit Yıldırım, çamura saplanan TIR'ı kurtarmak için yardıma gitti ancak yerden sıçrayan taş, başına isabet etti.

Ağır yaralanan Yıldırım, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti.