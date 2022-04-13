Yere dökülen unlarla lavaş üretilen fırının sahibi: Görüntülerle şantaj yapıldı

Edirne'de bir lavaş fırınındaki skandal görüntüler üzerine, fırına 21 bin 296 lira para cezası verildi.

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.



Fırının sahibi Onur Mersin ise görüntülerin kurgu olduğunu ve bu görüntülerle kendisine aylarsa şantaj yapıldığını iddia etti.



"İŞÇİLERİMİ KANDIRARAK ÇEKTİ"

Mersin, "Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. O zamanlar aramız iyiydi. Bu video zaten 6- 7 ay önce çekildi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor" dedi.

Video çekildikten sonra unun kullanılmadığını anlatan Mersin, mülk sahibinin tehditle kirayı 3-4 katına çıkardığını söyledi.

Mersin, "Benden haddinden fazla şey istemeye başladı. Yemek istemeye başladı, kız arkadaşıyla gidecek, 'Buradan bana yemek söyleyin', evine gidiyorduk 'malzemeleri getirin gelin'. Kirayı 3-4 katına çıkardı. Artık yeter, insanın bir yerde dayanma noktası var. Parayı vermeyince bu videoyu yayınladı" diye konuştu.



"1 AY ÖNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"



Videonun yayınlanmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Mersin, "Ticari hayatım acayip etkilendi. İşlerimde düşüş oldu. Bununla ilgili adli yola da başvurmuştum. Bu olay zaten 1 ay önceden ateşlendi. 1 ay önce suç duyurusunda bulundum. Mahkemeye verdik, karar yargının" dedi.



"GÖRÜNTÜLERDEN SONRA İŞÇİLERİ ÇIKARDIM"



Görüntülerdeki işçileri de videoyu görür görmez işten çıkardığını belirten Mersin, "Görüntüyü görür görmez işçileri işten çıkardım. Burada kaçak göçmen işçiler çalıştırılıyor denildi, hepsi yalan. Bir de özeleştiri yapayım, eksiğim vardı, olmaması gereken şeyler vardı. Mesela işçilerin kılık kıyafeti. Ondan sonra onlara bir düzen getirdim. Hepsini çözdüm" diye konuştu.