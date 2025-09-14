Yere düşerek başından yaralanan kişi hayatını kaybetti
Samsun'da yere düşerek başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Şehit Polis Ali Kesimoğlu Sokak'ta evden çöp atmak için çıkan S.A. (61), dengesini kaybederek çöp konteynerinin yanında yere düşüp başını vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı.
