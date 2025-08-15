Yere tükürdüğü için ceza kesildi

Niğde Belediyesi tarafından bir ceza tutanağı paylaşıldı.

14 Ağustos 2025 tarihinde Kale Mahallesi Bekir Ballı Yokuşu’nda yapılan denetimler sırasında bir araç sürücüsünün yere tükürdüğünü tespit eden ekipler, olayı video kaydı ile belgeleyerek, yere tüküren kişiye ilgili yönetmelik gereğinde cezai işlem uyguladı.

"CEZAİ İŞLEMLER SÜRECEK"

Belediye yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla benzer ihlallerde cezai işlemlerin süreceğini belirterek, vatandaşları hijyen ve temizlik kurallarına uymaya davet etti.