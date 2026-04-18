Yerebatan Sarnıcı'na giriş 1 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararlar İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücretinde değişiklik yapıldı.



Alınan kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sarnıca giriş ücreti 1 TL oldu. Açıklamaya göre, yeni ücret bugünden itibaren geçerli olacak.



“BOŞALTILMASI İÇİN 15 GÜN SÜRE TANINDI”



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB ) Meclisi’nin faaliyet raporu sunumunu İBB Başkanvekili Nuri Aslan yaptı.

Kürsüdeki konuşmasında Nuri aslan, "Türk vatandaşlarına, Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek sadece 1 TL! Tüm hemşehrilerimiz gelsinler hem tarihimizi hem de Yerebatan Sarnıcı’na nasıl sahip çıktığımızı görsünler!" ifadelerini kullandı.



Aslan ayrıca Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildiğini ifade etti. İBB Başkanvekili kendilerine yazıda Yerebatan Sarnıcının 15 gün içerisinde boşaltılması gerektiği içeren yazı geldiğini söyledi.



GÖRKEMLİ SÜTUNLARIYLA BÜYÜLÜYOR



İstanbul tarihinin izlerinin sürülebileceği Yerebatan Sarnıcı Müzesi, Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus (527-565) tarafından yaptırıldı.

Bu büyük yer altı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak isimlendirildi.