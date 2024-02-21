Yerel seçim adaylarını bildirmek için süre oldu: Kesin aday listeleri 3 Mart’ta açıklanacak

Seçim takvimi işliyor, Türkiye adım adım 31 Mart’taki yerel seçimlere gidiyor. 1 Ocak günü başlayan seçim takviminde dün bir eşit daha aşıldı. Partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre dün akşam 17.00’de doldu. Siyasi partiler yerel seçim aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek, kesin aday listeleri ise 3 Mart’ta açıklanacak.

Yerel seçim adaylarını bildirmek için süre oldu: Kesin aday listeleri 3 Mart’ta açıklanacak

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Siyasi partiler, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin aday listelerindeki eksiklikleri, yarına kadar tamamlayabilecek.

Yüksek Seçim Kurulunca () 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Yerel seçimde dikkat çekici isim benzerliği: AK Parti adayı ile CHP’nin adayının ismi aynı

Yerel seçimde dikkat çekici isim benzerliği: AK Parti adayı ile CHP’nin adayının ismi aynı

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Seçim kurulları, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş siyasi partilerin ilçe başkanlıklarından, bu eksikliğin tamamlanmasını bugün isteyecek.

Yerel seçim adaylarını bildirmek için süre oldu: Kesin aday listeleri 3 Mart’ta açıklanacak - 1

Siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri, yarına kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart’ta açıklanacak.

Seçime katılacak siyasi partiler oy pusulasında şöyle sıralanıyor:

“1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDA PAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi.”

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