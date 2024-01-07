Yerel seçim takvimi işliyor

31 Mart yerel seçimlerine geri sayım sürüyor. Seçmen listeleri kontroller için askıya çıkarıldı. Değişiklik ya da güncelleme yapmak isteyenlerin nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor son tarih 17 Ocak. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.
Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına 29 Şubatta başlanacak. 24 Martta dağıtım tamamlanacak.
Seçime girme yeterliliği olan 36 siyasi parti bulunuyor. Bu partilerin adaylarını bildirmeleri için son tarih 31 Ocak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.
Büyükşehirlerde yaşayan seçmenler, 31 Mart'ta 4 pusula kullanacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Hepsi tek zarfa konulacak.
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