Yerel seçim takvimi ne zaman başlayacak? YSK Başkanı'ndan açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'teki yerel seçime ilişkin açıklama yaptı.



Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Yener, YSK'nın 1 Ekim tarihi itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden alacağını belirtti.

Ahmet Yener, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacak seçim takvimiyle birlikte yapılacak işlemlerin genelgeler yoluyla kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

YSK Başkanı, yerel seçimde de deprem bölgesindeki vatandaşlar için kolaylaştırıcı bazı tedbirler alınacağını vurguladı.

Yener, deprem bölgesindeki seçmenlerin adres taşıma işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesi için bir yol haritası çizileceğini de belirtti.

