Yerel seçimde işbirliği olacak mı? Özgür Özel: İYİ Parti’nin alacağı kararı bekliyoruz

Yerel seçimde İYİ Parti ile CHP arasında işbirliği olacak mı? Bu soru gündemdeki yerini korurken, CHP lideri Özgür Özel ile İYİ Parti lideri Meral Akşener dün bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, Akşener’e belirli belediyelerde işbirliği teklif etti. Akşener ise konuyla ilgili kararın Genel İdare Kurulu’nda verileceğini söyledi. Özel’den konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama geldi. CHP lideri Özel, İYİ Parti’nin alacağı kararı beklediklerini söyledi.

Yerel seçimde işbirliği olacak mı? Özgür Özel: İYİ Parti’nin alacağı kararı bekliyoruz
CHP ile İYİ Parti yerel seçimde işbirliği yapacak mı? Akşener: Genel İdare Kurulu'nda bu soruyu soracağız

CHP ile İYİ Parti yerel seçimde işbirliği yapacak mı? Akşener: Genel İdare Kurulu'nda bu soruyu soracağız

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Yerel seçim yaklaşırken, partilerin hazırlıkları da hız kazandı.

ile İYİ Parti arasında yerel seçimde işbirliği olup olmayacağı da siyasetin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Bu soru gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genle Başkanı arasında dün bir görüşme gerçekleşti.

CHP lideri Özel, görüşmede Akşener’e belirlenecek belediyelerde işbirliği teklifini iletti.

Akşener, partisinin 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldığını ancak bu konuyu Genel İdare Kurulu’nda bir kez daha görüşeceklerini söyledi.

ÖZEL: 'NİN KARARINI BEKLİYORUZ

Görüşmeye ilişkin Özel’den yeni bir açıklama geldi.

CHP’nin yerel seçim stratejisinin belirleneceği kamp için Antalya’ya gelen Özel, Akşener ile ziyaretinin sorulması üzerine, sıcak ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Pazartesi günü İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nun konuyu değerlendirmesini ve alacakları kararı bekliyoruz. Alacakları her iki karara da son derece saygılıyız.” diyen Özel, sürecin olumlu yönde olmasını temenni ettiğini söyledi.

Özel, “İYİ Parti’nin kendi örgütünün değerlendirmesini benim yorumlamam siyasi nezakete sığmaz. Kendileri değerlendirecektir.” diye konuştu.

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