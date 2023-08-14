Yerel seçimde ittifak polemiği | Hamza Dağ: İYİ Parti'nin yeri PKK'nın FETÖ'nün yanı değildir

Siyasetin gündeminde MHP'nin İYİ Parti'ye yaptığı yerel seçimde ittifak çağrısı var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza, İYİ Parti yönetimini eleştirirken "İYİ Parti'nin yeri PKK'nın FETÖ'nün yeri değildir." dedi. O açıklamaya İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan ise "Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce daha iyi tanımıyor. Milliyetçilik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez." yanıtını verdi.

Yerel seçimde ittifak polemiği | Hamza Dağ: İYİ Parti'nin yeri PKK'nın FETÖ'nün yanı değildir
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Devlet Bahçeli’nin davetine İYİ Parti’den gelen yanıta MHP’den ilk yorum

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'nin İYİ Parti'ye yaptığı "yerel seçimde ittifak" çağrısı siyasetin bir numaralı gündem maddesi olarak yerini korumaya devam ediyor.

İYİ Parti'nin reddettiği o teklife ilişkin AK Parti'den ilk açıklama geldi. A Haber yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti'den gelen açıklamaların çelişkili olduğunu söyledi.

"İYİ Parti'nin cevaplarına baktığımızda milletvekillerinin cevabı çok sert cevaplar." diyen Dağ, "Genel merkezin daha itidalli net şekilde ne dediği belli olmayan açıklamalar olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimde ittifak polemiği | Hamza Dağ: İYİ Parti'nin yeri PKK'nın FETÖ'nün yanı değildir - 1 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

'DEN CEVAP

Hamza Dağ'ın eleştirilerine İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yanıt verdi.

"Çok açık bir yanıt verdik." diye konuşan Zorlu, "Orada komşuluk kavramı kullanıldı biliyorsunuz ama bunun hemen ardından partinin bazı yetkililerinin İYİ Partimizle, duruşumuzla, kadrolarımızla ilgili kullandığı yakışıksız ifadeler, hakaretler, burada bir tutarsızlık var mı yok mu? Bunu kamuoyunun takdirlerine sunmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu şöyle devam etti:

Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce daha iyi tanımıyor. Milliyetçilik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez. Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde 'yi merkezine alan 85 milyon insanımızı kucaklayarak bu merkezin heyecanını yaratacak olma iddiası herkesi ürkütmüş.

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