Yerel seçimde ittifak polemiği | Hamza Dağ: İYİ Parti'nin yeri PKK'nın FETÖ'nün yanı değildir

İYİ PARTİ'DEN CEVAP



Hamza Dağ'ın eleştirilerine İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yanıt verdi.



"Çok açık bir yanıt verdik." diye konuşan Zorlu, "Orada komşuluk kavramı kullanıldı biliyorsunuz ama bunun hemen ardından partinin bazı yetkililerinin İYİ Partimizle, duruşumuzla, kadrolarımızla ilgili kullandığı yakışıksız ifadeler, hakaretler, burada bir tutarsızlık var mı yok mu? Bunu kamuoyunun takdirlerine sunmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.



Zorlu şöyle devam etti:



Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce daha iyi tanımıyor. Milliyetçilik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez. Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan 85 milyon insanımızı kucaklayarak bu merkezin heyecanını yaratacak olma iddiası herkesi ürkütmüş.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin