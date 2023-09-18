Yerel seçimde ittifak tartışması | "Güç birliği olmadan kazanılmaz"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel İdare Kurulu'nun (GİK) ardından düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıklamış, İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna da yanıt vermişti.

Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin soruya, "GİK toplantısı sonucu hazırlanan metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade bir biçimde metni olduğu gibi okuduğunuzda her şey çok net. İnşallah İYİ Parti yerel seçimlerin parlayan yıldızı olacak." yanıtını vermişti.



Zorlu, bu kararın oy birliğiyle alınıp alınmamasına ilişkin soruyu da "Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Yüksek ölçüde oy çokluğu diyebiliriz." şeklinde yanıtlamıştı.