Yerel seçime adım adım: 61 milyonu aşkın seçmen oy kullacak

Yerel seçimlere az bir zaman kalan seçim çevreleri ve seçmen sayısına ilişkin ayrıntıları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) siyasi partilerle paylaştı.



Seçmen sayısı son yerel seçimden yani 2019'dan bu yana 4 milyon 526 bin 413 kişi artarak 61 milyon 438 bin 380 oldu.



Türkiye genelinde 206 bin 559 sandıkta oy kullanılacak.



30 büyükşehir, 519 büyükşehir ilçesi, 51 il, 403 ilçe ve 390 belde belediyesi olmak üzere bin 393 seçim bölgesi için seçim yapılacak.



İl Genel Meclis Üyeliği seçim çevresi sayısı ise 452.

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