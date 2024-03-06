Yerel seçime geri sayım | Özgür Özel: Ankara'da yarış bitti, İstanbul'da bitti diyemeyiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara ve İstanbul’daki seçim yarışını değerlendirdi. Özel, “Ankara’da öndeyiz ancak İstanbul’da o kadar rahat değiliz.” dedi.

Yerel seçime geri sayım | Özgür Özel: Ankara'da yarış bitti, İstanbul'da bitti diyemeyiz
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Yerel seçime 25 gün kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ve ’daki seçim yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV’de soruları yanıtlayan Özel, “Bize araştırmacıların söylediği, ‘Ankara’da yarış bitti. Belediye meclisinde rahat bir çoğunluk mu sağlayacağı, ucu ucuna mı olacağı… Yarışın orada geçtiği söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

CHP lideri İstanbul Büyükşehir Belediyesi için süren yarış için ise “Ankara kadar rahat değil ama öndeyiz, seçim bitti diyemeyiz.” ifadesini kullandı.

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