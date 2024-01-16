Yerel seçimlerle ilgili YSK kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili aday listelerini içeren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı yayımlandı.

Buna göre, aday listeleri en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına verilecek.

YSK’nın kararına göre; siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına verecek.

EN GEÇ 20 ŞUBAT



Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliklerini taşıdıkları belirten belgelerini ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığını mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 20 Şubat saat 17.00’ye kadar ilgili il veya ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek.

Ayrıca, bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralar kendilerine teslim edilemeyecek.