Yerel yönetimler teklifinde sonra doğru. Kamu zararı yöneticide olacak

AK Parti, yerel yönetimler yasasında büyük bir reform öngören çalışmasında son aşamaya geldi.



Belediye harcamalarına sıkı denetim ve sınır getirilmesi öngören taslağa göre, ihale süreçlerinde şeffaflık ve borç yönetiminde yeni kurallar hayata geçirilecek.

Taslakta, kamu zararının yöneticilere ödettirilmesi ve imar değişikliklerinin daha sıkı kurallara bağlanması da yer alıyor.



BELEDİYE HARCAMALARINA SIKI DENETİM

Taslakta belediyelerin harcamalarına sıkı denetim getirilmesi, borç yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve yetki paylaşımının gözden geçirilmesi planlanıyor.

Düzenlemede, belediyelerin personel giderlerinin bütçenin yüzde 30 - 40 bandını aşmaması için yeni tedbirler öngörülüyor.



İHALE SÜREÇLERİNE ŞEFFAFLIK

Belediyelerin ihale süreçlerine şeffaflık getirilmesi, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının yeniden belirlenmesi ve SGK primlerinin kaynaktan kesilmesi de değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.

Taslakta belediyelerin borçlanma süreçlerinin belirli kriterlere bağlanması ve mevcut borç yükü için orta ve uzun vadeli programlar hazırlanması da planlanıyor.



BELEDİYE HARCAMALARI KAMUPOUYLA PAYLAŞILACAK

İmar değişikliklerinin daha sıkı kurallara bağlanması ve belediye harcamalarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması da taslakta yer alan diğer başlıklar arasında.

Taslağın yasama takvimi henüz net değil. Düzenlemenin Meclis Temmuz'da tatile girmeden önce gündeme gelebileceği ifade ediliyor.