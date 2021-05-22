Yerli aşı çalışmalarında son durum

Salgınla mücadelede en önemli silah aşı. Türkiye’de çalışmaları sürdürülen 7 başarılı aşı projesi var.



Selçuk üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Osman Erganiş'inyürüttüğü, "İNAKTİF COVİD-19 AŞISI GELİŞTİRİLMESİ" projesi preklinik çalışmaları Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nde tamamlandı.



Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farklı aşı çalışmalarının gerçekleştirildiği enstitüde incelemelerde bulundu.



Faz 1 çalışması süren aşılarda insan deneylerinin de kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu söyledi. Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz." dedi.

