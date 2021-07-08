Yerli aşı Turkovac'ın Faz -3 aşaması uygulanmaya başladı

Yerli aşı Turkovac'ın Faz -3 aşamasına geçildi.



Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Covid-19 aşısı Turkovac'ın, Faz 3 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen uygulamaya 10 gönüllü katıldı.

Gönüllülerden biri, "Sağlık Bakanlığı'mızın çalışmasını duyduğumuzdan bu yana yerli aşıyı bekliyordum. Sıram bugün geldi, yerli aşıyı vurdurdum memnunum. Herkese yerli aşıyı tavsiye ederim. Aşı sonrası bir sıkıntım yok" dedi.



"40 BİN KİŞİNİN DAHİL EDİLMESİ AMAÇLANIYOR"



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, "Salgınla ilgili mücadelede dünya bazından aşılama oranlarının en başarılı ülkelerinden biriyiz" dedi.



Faz-3 çalışmasında yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleri ile aşının yaygın olarak kullanılacağını düşündüklerini belirten Kalkan, bu aşamada gönüllü olmak isteyen vatandaşları hastaneye davet etti.



Kalkan, başvuruların E-nabız üzerinden yapıldığını belirtti.



Üçüncü faz çalışmalarının 22 Haziran'da başladığını söyleyen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akadoğan ise, "Bugün ilk gönüllüler alınacak. Aşımız Türkiye'nin yerli Covid- 19 aşısı. Konuyla ilgili başka çalışmalarımızda mevcut" dedi.



Akdoğan, "Yine ARGE çalışmaları devam eden aşı çalışmaları var. Bu çalışmalar önemi ise özellikle aşı noktasında bilimsel bilginin oluşması noktasında oldukça anlamlı çalışmalar" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE 30 MERKEZDE FAZ-3 ÇALIŞMALARININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"



Gönüllü olmak için bazı kriterler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Turkovac aşısı olabilmek için, aşı olmama şartı olduğunu dile getirdi.



Gönüllünün antikorunun pozitif olmaması, Covid-19 geçirmemesi, 18- 55 yaş arasında olması gerektiğinin altını çizen Akdoğan, "Şu an 1 milyon üzerinde kişi aşı olmak istiyor. Tabi bu kriterleri sağlayan kişi sayısı çok daha az. Türkiye'de 30 merkezde Faz-3 çalışmalarının devam etmesi bekleniyor" diye konuştu.

