Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

İnaktif yerli Covid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi.



Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.



TÜSEB ile ERAGEM tarafından corona virüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı.

Nisan ayı sonunda ise Faz-2’nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.



E-Nabız sayfasında, “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız” butonuna yer verildi.